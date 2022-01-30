Наместников в матче с «Торонто» забросил 12-ю шайбу в сезоне

Форвард «Детройта» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». 29-летний россиянин забросил шайбу на 22-й минуте и сделал счет 2:1. На данный момент Наместников набрал 22 (12+10) очка в 45 матчах сезона. ?? pic.twitter.com/LiqDnHeVsu — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) January 30, 2022