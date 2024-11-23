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Сегодня, 04:22

Наместников в матче с «Питтсбургом» забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Владислав Наместников и Рикард Ракелль в матче «Питтсбург» — «Виннипег» 23 ноября.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Виннипег» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 5-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников. Для него это 6-й гол в сезоне.

Всего у 32-летнего россиянина 13 (6+7) набранных очков в текущей регулярке.

Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Питтсбург Пингвинз
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