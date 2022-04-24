Наместников в матче против «Сиэтла» забросил 15-ю шайбу в сезоне

Форвард «Далласа» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

29-летний россиянин забросил шайбу на 32-й минуте с передачи Дениса Гурьянова и сделал счет 3:2.

На данный момент на счету Наместникова 29 (15+14) очков в 72 матчах сезона. Также это 5-е (3+2) очко за «Старз».