Новичок «Оттавы» Владислав Наместников занимается на тренировке на краю в звене центрфорварда Артема Анисимова. Еще один российский нападающий — Виталий Абрамов — работает в четвертой тройке вместе с Жаном-Габриэлем Пажо и Скоттом Сабурином, сообщает The Ottawa Sun.

Наместникова оказался в «Оттаве» в результате обмена с «Рейнджерс» на защитника Ника Эберта и право выбора в четвертом раунде драфта-2021. Ранее «Оттава» вызвала Абрамова из АХЛ.

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