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Наместников стал первой звездой матча против «Эдмонтона»

06:20
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Форвард «Детройта» Владислав Наместников признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:2).

28-летний россиянин стал автором дубля. Второй звездой матча признан вратарь «Детройта» Алекс Неделькович, третья звезда — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

После этого матча «Детройт» с 16 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 18 очками лидирует на Западе.

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Сергей Разин все материалы автора
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