Наместников стал первой звездой матча против «Эдмонтона»

Форвард «Детройта» Владислав Наместников признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:2).

28-летний россиянин стал автором дубля. Второй звездой матча признан вратарь «Детройта» Алекс Неделькович, третья звезда — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

После этого матча «Детройт» с 16 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 18 очками лидирует на Западе.