Наместников стал первой звездой матча против «Эдмонтона»
06:20
Форвард «Детройта» Владислав Наместников признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:2).
28-летний россиянин стал автором дубля. Второй звездой матча признан вратарь «Детройта» Алекс Неделькович, третья звезда — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
После этого матча «Детройт» с 16 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 18 очками лидирует на Западе.
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