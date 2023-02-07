Наместников проводит 600-й матч в НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Флоридой».

Для форварда «Лайтнинг» Владислава Наместникова эта встреча стала 600-й в НХЛ. В лиге 30-летний россиянин также выступал за «Рейнджерс», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас».

В текущем сезоне Наместников провел 46 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков. Всего в НХЛ форвард набрал 247 (111+136) очков.