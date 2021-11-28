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Наместников проводит 500-й матч в НХЛ

04:48
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Форвард «Детройта» Владислав Наместников вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Для 28-летнего россиянина это 500-я игра в НХЛ. На данный момент Наместников набрал 217 (98+119) очков.

За свою карьеру в НХЛ Наместников выступал за «Тампу», «Рейнджерс», «Оттаву», «Колорадо» и «Детройт».

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Сергей Разин все материалы автора
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