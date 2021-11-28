Наместников проводит 500-й матч в НХЛ

Форвард «Детройта» Владислав Наместников вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Для 28-летнего россиянина это 500-я игра в НХЛ. На данный момент Наместников набрал 217 (98+119) очков.

За свою карьеру в НХЛ Наместников выступал за «Тампу», «Рейнджерс», «Оттаву», «Колорадо» и «Детройт».