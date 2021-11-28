Наместников проводит 500-й матч в НХЛ
04:48
Форвард «Детройта» Владислав Наместников вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
Для 28-летнего россиянина это 500-я игра в НХЛ. На данный момент Наместников набрал 217 (98+119) очков.
За свою карьеру в НХЛ Наместников выступал за «Тампу», «Рейнджерс», «Оттаву», «Колорадо» и «Детройт».
5?0?0???— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) November 28, 2021
Congrats, @Vladdy18! pic.twitter.com/mcwtTJy2GU
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