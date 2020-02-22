Наместников пропустит еще один матч «Оттавы»
19:43
Российский форвард «Оттавы» Владислав Наместников не выйдет на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля», сообщает журналистка Хайли Сальвиан в Twitter. Россиянин пропускает уже вторую игру подряд — ранее он остался в запасе на игру с «Виннипегом».
Наместников 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, и его в ближайшее время попытаются обменять.
В нынешнем сезоне Наместников набрал 25 (13+12) очков в 56 играх.
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