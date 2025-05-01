Наместников — о матче с «Сент-Луисом»: «Виннипег» действовал хорошо и добился победы»

Форвард «Виннипега» Владислав Наместников прокомментировал победу в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:3).

«В плей-офф всякое случается, иногда шайба не заходит, но ты должен с этим смириться. Когда дела идут не так, как ты хочешь, тем более мы потеряли Шайфли, ребята должны действовать. Так что я думаю, что как команда мы сегодня действовали хорошо и добились победы», — приводит слова Наместникова официальный сайт НХЛ.

«Джетс» вышли вперед в серии — 3-2. Шестой матч в серии состоится 3 мая и начнется в 03:00 по московскому времени.