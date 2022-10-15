Наместников прокомментировал победу «Тампы» над «Коламбусом»

Форвард «Тампы» Владислав Наместников подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:2).

«Всякий раз, когда вы успешно отзащищались при игре 3 на 5, это усиливает команду и дает вам энергию. Ребята были взволнованы на скамейке запасных, нам просто нужно было закончить игру», — приводит слова Наместникова официальный сайт НХЛ.

В концовке второго периода «Коламбус» получил возможность сыграть в большинстве 5 на 3 после удаления Брэндона Хагела и Ника Пола, однако хоккеисты «Блю Джэкетс» не смогли воспользоваться преимуществом.

В следующем матча «Тампа» 16 октября сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».