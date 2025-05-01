Наместников признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»

Форвард «Виннипега» Владислав Наместников стал второй звездой пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:3).

На счету 32-летнего россиянина 2 (1+1) очка. Первой звездой признан форвард Кайл Коннор, у которого 3 (1+2) очка. Третья звезда — защитник Дилан Демело, забивший 1 гол.

В текущем плей-офф Наместников набрал 2 (1+1) очка в 5 матчах плей-офф.