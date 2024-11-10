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Сегодня, 03:07

Наместников признан второй звездой матча с «Далласом»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Виннипега» Владислав Наместников стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:1).

31-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан вратарт «Джетс» Коннор Хеллибак, отразивший 32 броска из 33. Третья звезда — форвард Алекс Иафалло, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Наместников провел 15 матчей и набрал 11 (4+7) очков.

Владислав Наместников
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
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«Виннипег» победил «Даллас», Наместников набрал два очка
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