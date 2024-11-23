Наместников признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Виннипег»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Виннипег» (1:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой стал российский нападающий Владислав Наместников. 32-летний россиянин в начале второго периода забросил шайбу и стал автором победного гола.

Второй звездой признан нападающий Габриэль Виларди, который забросил одну шайбу. Возглавил тройку Кайл Коннор, набравший 2 (1+1) очка.