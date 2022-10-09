Наместников признан первой звездой матча против «Флориды», Кучеров — третья звезда

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Форвард «Тампы» Владислав Наместников стал первой звездой предсезонного матча НХЛ против «Флориды» (5:2).

29-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка. Второй звездой признан форвард Кори Перри, оформивший ассистентский хет-трик. Третья звезда- Никита Кучеров, у которого 2 (1+1) очка.

Наместников на предсезонке НХЛ набрал 6 (5+1) очков.