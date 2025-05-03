Наместников покинул лед после столкновения с Бучневичем в шестом матче серии с «Сент-Луисом»

Форвард «Виннипега» Владислав Наместников получил повреждение в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».

32-летний россиянин получил повреждение после того, как его партнер Габриэль Виларди толкнул форварда «блюзменов» Павла Бучневича на него.

В текущем плей-офф Наместников провел 6 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.