Наместников переведен в первое звено "Рейнджерс"

Тренерский штаб "Рейнджерс" на тренировках перевел российского форварда Владислава Наместникова в первое звено, информирует New York Post. Он занял место травмированного Матса Цукарелло.

Наместников будет играть вместе с Микой Зибанежадом и Крисом Крайдером.

Другой россиянин Павел Бучневич будет играть в четвертом звене.



26-летний Наместников в текущем регулярном чемпионате НХЛ провел 44 матча, в которых набрал 16 (4+12) очков при показателе полезности "-11".

23-летний Бучневич сыграл 32 матча и набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности "-3".