Наместников оформил хет-трик в предсезонном матче с «Флоридой»

Форвард «Тампы» Владислав Наместников отличился в предсезонном матче НХЛ против «Флориды».

29-летний россиянин оформил хет-трик, забив на 13-й, 20-й и 28-й минутах. Также на его счету результативная передача на Никиту Кучерова. Счет после третьего гола Наместникова — 4:1.