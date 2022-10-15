Наместников и Сергачев набрали первые очки в сезоне

«Тампа» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». На 15-й минуте первого периода счет стал 1:1.

Голом отметился нападающий Кори Перри. Также в голевой атаке поучаствовали российские игроки Владислав Наместников и Михаил Сергачев, записавшие на свой счет голевые передачи.

Таким образом, Наместников и Сергачев набрали первые очки в сезоне-2022/23.