Наместников будет играть в «Оттаве» под 90-м номером

Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников продолжит карьеру в «Оттаве». 26-летний форвард будет выступать в новой команде под 90-м номером, сообщает Twitter «Сенаторз».

Клуб из Нью-Йорка обменял россиянина на защитника Ника Эберта и пик четвертого раунда на драфте НХЛ 2021 года.

Наместников в сезоне-2017/18 присоединился к «Рейнджерс». С тех пор он сыграл в 99 матчах и набрал 35 (13+22) очков.?

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