Наместников будет играть в «Оттаве» под 90-м номером
16:16
Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников продолжит карьеру в «Оттаве». 26-летний форвард будет выступать в новой команде под 90-м номером, сообщает Twitter «Сенаторз».
Клуб из Нью-Йорка обменял россиянина на защитника Ника Эберта и пик четвертого раунда на драфте НХЛ 2021 года.
Наместников в сезоне-2017/18 присоединился к «Рейнджерс». С тех пор он сыграл в 99 матчах и набрал 35 (13+22) очков.?
Vladislav Namestnikov (@vladdy18) will wear #90 for the #Sens. ? pic.twitter.com/TojsnfvyC6— Ottawa Senators (@Senators) October 8, 2019
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...