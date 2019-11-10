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Наместников без шансов потерпел поражение в драке. Видео

03:46
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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Каролину» (3:0, после первого периода). На пятой минуте подрались Владислав Наместников и Райан Дзингел. Российский форвард «сенаторов» грубо толкнул соперника, после чего тот начал драку. Нападающий «ураганов» нанес пару прицельных ударов и повалил Владислава на лед.

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