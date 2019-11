Наместников без шансов потерпел поражение в драке. Видео

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Каролину» (3:0, после первого периода). На пятой минуте подрались Владислав Наместников и Райан Дзингел. Российский форвард «сенаторов» грубо толкнул соперника, после чего тот начал драку. Нападающий «ураганов» нанес пару прицельных ударов и повалил Владислава на лед.

Vladislav Namestnikov goes up high on Ryan Dzingel, and Dzingel really didn't like it. pic.twitter.com/Jveh0hd5Fa