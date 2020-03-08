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Налимов подписал просмотровый контракт с «Рокфордом»

14:10
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Российский голкипер Иван Налимов, выступавший в нынешнем сезоне в КХЛ за «Сочи», подписал пробный контракт фарм-клубом «Чикаго» — «Рокфордом», сообщает официальный сайт команды АХЛ.

Налимов начинал нынешний сезон в СКА, но по ходу регулярного чемпионата была обменян в «Сочи» на вратаря Ивана Просветова. В составе новой команды Налимов провел 34 матча, в которых в среднем пропускал 2,5 шайбы и отражал 91,1 процента бросков.

Недавно «Сочи» расторг контракт с 25-летним россиянином. Голкипер получил статус неограниченно свободного агента.

Налимов был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ в 2014 году под общим 179-м номером.

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