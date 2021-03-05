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Налимов подписал контракт с фарм-клубом «Чикаго»

22:43
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Российский вратарь Иван Налимов подписал контракт с «Рокфорд АйсХогс» — фарм-клубом «Чикаго» в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

26-летний вратарь в текущем сезоне выступал за рижское «Динамо». Он провел за команду 14 матчей, в среднем пропуская 3,58 шайбы за игру.

Также выступал за «Адмирал», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Сочи», был на контракте в СКА, но не сыграл за команду ни разу в официальных матчах.

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