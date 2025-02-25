Якупов: «У Маккиннона Кубок Стэнли, но Макдэвид все равно в приоритете»

Экс-нападающий «Эдмонтона», первый номер драфта НХЛ Наиль Якупов в интервью «СЭ» сравнил Коннора Макдэвида и Нэйтана Маккиннона.

— Вы уникальны тем, что играли в разное время и с Макдэвидом, и с Маккинноном. Для Канады есть соперничество, кто круче: Коннор или Нэйтан?

— Их нельзя сравнивать. Макдэвида любят за то, что он — уникум. В Эдмонтоне его носят на руках. Маккиннон немного другой и более закрытый в медиапространстве. По стилю игры они тоже разные, но оба набирают больше 100 очков за сезон. Но даже несмотря на то что у Маккиннона Кубок Стэнли, Макдэвид все равно в приоритете.

28-летний Макдэвид выступает за «Эдмонтон» в НХЛ. 29-летний Маккиннон является игроком «Колорадо». Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2022 году.