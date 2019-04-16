"Надо знать, на кого прыгаешь". Николишин - про драку Овечкина и Свечникова

Чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин высказал свое мнение по поводу драки капитана "Вашингтона" Александра Овечкина и нападающего "Каролины" Андрея Свечникова.

– У них на протяжении всего сезона происходят какие-то стычки, понимаю Андрея Свечникова, он первый год в НХЛ, хочет себя зарекомендовать, что-то доказать, – цитирует ТАСС Николишина. – По большому счету он стал инициатором, сначала отмахнулся, потом первым ударил, первым полез в драку, немного не рассчитал свои силы и возможности, но его команда победила, наверное, этот его поступок каким-то образом сплотил ребят, дал настрой и определенный импульс, – отметил Николишин. – С другой стороны, следующую игру он точно пропустит, как понимаю, он получил серьезное сотрясение, попал под тяжелый удар. Овечкин далеко не маленький мальчик, уже давным-давно в лиге, поэтому надо знать, на кого прыгаешь.

Я очень хорошо знаю Андрея, хороший мальчишка, перспективный, обладает очень большим техническим и внутренним потенциалом, при правильном отношении он должен стать топовым игроком в будущем. У него старший брат тоже в хоккей играет, он с самого детства в хоккее, профессионал до мозга костей. Но у нас все определяется стабильностью – чем стабильнее и дольше он будет играть, тем выше будет стоять в этой иерархии.