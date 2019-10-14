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«Надо знакомиться с миром. Для этого даже необязательно иметь кучу денег». Тарасенко — о путешествиях

12:29
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметил, что для расширения кругозора и путешествий необязательно иметь большое количество денег.

— Я считаю, надо развиваться всесторонне, расширять кругозор, знакомиться с миром, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Тарасенко. — Для этого даже необязательно иметь кучу денег. Не агитирую никого так делать, но мне это очень нравится.

Любимое место у нас в семье — остров Сардиния, куда однажды ездили отдыхать. Там есть один отель, куда все мечтаем снова попасть. Но в прошлом году была травма, в этом — кубок, и добраться туда все никак не можем. Но продолжаем планировать доехать туда и отдохнуть еще раз.

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/kane-tarasenko-larkin-and-oreilly-talk-about-their-favorite-places-in-the-world/c-310059762

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