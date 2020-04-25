«Надо принимать то, что невозможно изменить». Сильный пост от жены Ковальчука про пандемию

Николь Ковальчук, жена нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука отметила, что во время пандемии ей хочется быть максимально спокойной.

— Про карантин поста не будет! — написала Ковальчук. — Итак отовсюду фонит этот бесконечный поток информации. Сейчас просто хочется быть максимально спокойной и в ничегонеделание находить свои плюсы, представить это как некое кратковременное обнуления своей жизни. Понимая всю серьезность ситуации и то, как сложно сейчас приходится всем, но нужно стараться принимать те вещи, которые невозможно изменить. Всем терпения и добра.

По последним данным Worldometers, по состоянию на 25 апреля в мире зарегистрировано 2 846 536 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 197 859 летальных исходов, выздоровели 811 777 человек.