«Надо ходить как дурачку, сиять». Жена знаменитого советского хоккеиста объяснила, почему он не привык к жизни в Канаде

Нина Крутова, вдова бывшего форварда сборной СССР Владимира Крутова, вспомнила, почему хоккеист не мог привыкнуть к жизни в Северной Америке. В 1989 году Крутов уехал из ЦСКА в «Ванкувер», где провел один сезон, после чего перешел в швейцарский «Цюрих».

— А к НХЛ и североамериканской жизни Володя никак не мог подстроиться, — рассказала Нина Крутова. — Вот Игорь Ларионов — тот сразу перестроился, можно сказать, быстро стал канадцем. А Вова — не очень общительный человек. Он, и уехав, жил в своем мирке и не мог выйти за его пределы.

Он не мог искусственно улыбаться, выдавливать из себя этот «смайл». Там же все время надо ходить как дурачку, сиять. А журналисты увидели, что Вова не улыбается, и начали писать: «Крутов вечно чем-то недоволен».

А те, кто Вову знает, с самого начала сказали: «Он такой, его не переделать». К нему подходят автограф брать, я сама стою рядом, толкаю его: «Вов, ну улыбнись». По-английски ничего не понимаю, но говорю: «Hi» и улыбаюсь. А он не может себя заставить. Его даже футболисты ЦСКА, когда в свое время жили на сборах с хоккеистами, прозвали — Угрюмый. Что уж тогда о Канаде говорить.

Игорь и в момент приезда знал английский, Вова — вообще не знал. Все вокруг тебя говорят на другом языке, ты ни бельмеса не понимаешь. Сложно. Один быстро приспосабливается, другой — нет.

Какой-то прямой ссоры с Игорем по этому поводу не было. Володя, конечно, переживал, иногда обижался. Но каждый в таких ситуациях уже начинает думать о себе. Выживать надо было самому. Тем более что, повторяю, они были первые. Это нынешнее поколение — совсем другое, раскрепощенное, выросло другим. (Игорь Рабинер)

Интервью Нины Крутовой