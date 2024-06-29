Набоков выбран «Колорадо» на драфте НХЛ

Российский голкипер Илья Набоков во втором раунде второго дня драфта Национальной хоккейной лиги — 2024 выбран «Колорадо» под общим 38-м номером.

Церемония проходит на арене «Сфера» в Лас-Вегасе.

21-летний голкипер сможет уехать в Америку летом 2025 года, когда закончится его контракт с «Металлургом».

В прошлом сезоне Набоков провел за «Металлург» 66 матчей и пропустил 121 шайбу.