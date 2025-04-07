Набоков поздравил Овечкина с рекордом: «Желаю тебе забивать еще больше, если в это можно поверить»

Бывший голкипер сборной России Евгений Набоков поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина со снайперским рекордом в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ови, все эти годы никто так не любил забивать, как ты. Я помню, что ты жаждал голов в каждой игре. Кажется, тебе всегда было мало. Так что я не удивлен, что именно ты побил рекорд Уэйна и продолжаешь играть», — сказал Набоков в видео, которое опубликовала пресс-служба «Сан-Хосе».

Также Набоков записал часть поздравления на русском языке.

«Сань, на протяжении всей карьеры ты бил рекорды, творил историю. Теперь ты побил, казалось, самый недосягаемый рекорд Уэйна. Поздравляю и желаю тебе забивать еще больше, если в это только можно поверить», — добавил Набоков.

В воскресенье, 6 апреля, 39-летний россиянин забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах. Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

