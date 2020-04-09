Бывший вратарь сборной России, тренер «Сан-Хосе» Евгений Набоков назвал лучших вратарей Национальной хоккейной лиги.

— Наши двое — Василевский и Бобровский — одни из лучших, если не самые лучшие, — приводит слова Набокова Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на эфир Youtube-канала экс-вратаря сборной России, обладателя Кубка Стэнли Николая Хабибулина. — Для них не важно, как команда играет. Они будут делать свое дело все равно. Есть другие хорошие вратари, но они зависят от команды.

Естественно Кэри Прайс здорово выглядит, хотя у него спад был из-за травмы. В «Виннипеге» хороший пацан — Хеллебайк. Через год-два будет одним из лучших, но и сейчас в числе лучших.

Биннигтон нравится тем, что он вратарь нешаблонный. Он читает игру. Помнишь Тима Томаса, который выходил и иногда делал непонятно что на чувстве игры. И Биннингтон из таких — играет по самочувствию.

Харт из «Филадельфии»? Он еще молодой. Хороший, но смотришь на размеры Василевского, потом на Харта и не знаешь, дорастет ли он до его уровня. Вратарь хороший, но...