«На века останется, что русский человек стал лучшим снайпером в истории НХЛ». Мнение Кожевникова о рекордах Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о рекордах нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Овечкин скоро забьет 700 голов. Можно ли назвать его главным брендом российского хоккея?

— У нас каждый год разные бренды. Фетисов, Касатонов, Ларионов... У каждого поколения — свои идолы. Не забывайте про Малкина. Но, конечно, Саша — сейчас главный бренд.

— Перегонит ли он Гретцки?

— Даст Бог, догонит и перегонит. Тогда на века останется то, что русский человек стал лучшим снайпером НХЛ. Если ему, конечно, позволят это сделать... Здесь политический вопрос. Я почувствовал это на себе в Англии. Но мне бы очень хотелось, чтобы Овечкин побил этот рекорд. (Алена Гребенькова)