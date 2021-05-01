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На следующей неделе Костин прибудет в расположение «Сент-Луиса»

19:25
Клим Костин. Фото ХК «Авангард».
Клим Костин. Фото ХК «Авангард».
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Нападающий «Авангарда» Клим Костин вернется в расположение «Сент-Луиса». Ожидается, что во вторник игрок прилетит в Северную Америку, сообщает в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

Он отбудет обязательный карантин, после чего попадет в расширенный запас (так называемый taxi squad).

В нынешнем сезоне Костин выступал за «Авангард» на правах аренды. В регулярном чемпионате-2020/2021 форвард провел 43 встречи, набрав 18 (7+11) баллов при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 игры он отметился 9 (5+4) очками.

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