На следующей неделе Костин прибудет в расположение «Сент-Луиса»

Нападающий «Авангарда» Клим Костин вернется в расположение «Сент-Луиса». Ожидается, что во вторник игрок прилетит в Северную Америку, сообщает в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

Он отбудет обязательный карантин, после чего попадет в расширенный запас (так называемый taxi squad).

В нынешнем сезоне Костин выступал за «Авангард» на правах аренды. В регулярном чемпионате-2020/2021 форвард провел 43 встречи, набрав 18 (7+11) баллов при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 игры он отметился 9 (5+4) очками.