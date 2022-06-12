На пост главного тренера «Бостона» претендуют три специалиста

«Бостон» определился с основными кандидатами на пост главного тренера клуба. В этот список вошли три специалиста: бывший главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, ассистент главного тренера «Сиэтла» Джей Бич и экс-тренер «Айлендерс» Барри Тротц, сообщает журналист Шон Хатчеон.

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди был уволен с занимаемой должности после окончания сезона для клуба.

Специалист работал в структуре команды с 2008 года, пост главного тренера он занимал с 2017-го.

В нынешнем сезоне «Бостон» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, но проиграл «Каролине» в первом раунде плей-офф (3-4).

Лучшим результатом «Бостона» под руководством Кэссиди был выход в финал Кубка Стэнли в 2019 году, в котором «Брюинз» проиграли «Сент-Луису» (3-4).