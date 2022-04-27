На Овечкина упал мольберт с его изображением на церемонии чествования в НХЛ

Во время торжественной церемонии по случаю попадания форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в топ-3 снайперов НХЛ произошел курьезный момент.

На 36-летнего россиянина упал мольберт с его изображением. Также на плакате изображены Фил Эспозито, Марсель Дионн, Бретт Халл и Яромир Ягр, которых Овечкин обошел по числу заброшенных шайб в лиге.

Овечкин в середине марта обошел по количеству заброшенных шайб чеха Яромира Ягра. Россиянин достиг отметки в 780 заброшенных шайб в НХЛ.

В этом сезоне на его счету 90 (50+40) очков в 76 матчах. «Вашингтон» обеспечил себе выход в плей-офф.