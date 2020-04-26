«На нас смотрели, как на врагов». Назаров рассказал об отношении к русским в НХЛ в 90-е

Бывший нападающий клубов НХЛ Андрей Назаров рассказал, как проходила его адаптация в Северной Америке и с какой негативной реакцией пришлось столкнуться.

— Забивать хочется каждому, но я отдавал себе отчет, что до уровня Буре, Жамнова, Могильного, Зубова, Озолиньша не дотягиваю, поэтому выбора не оставалось, надо было цепляться за НХЛ любым способом, — вспоминает Назаров в разговоре с обозревателем «СЭ». — Понимаю, что со стороны и тогда, и сейчас драки смотрятся весело. Публика заводится, все вскакивают со своих мест, эмоции брызжут. Но мне было не до смеха — напротив тебя стоит громила с большими кулаками, который может тебя покалечить. Переломы носа и обеих рук не забываются. Это была школа выживания, как и у каждого иностранца в те годы.

На нас смотрели, как на врагов, отбирающих у местных их рабочие места. К нашим звездам вопросов не было. Но даже игроков второго-третьего звеньев прессовали по полной. Не каждый европейский новичок справится с психологическим и физическим давлением. Спросите у моего бывшего одноклубника по «Сан-Хосе» Виктора Козлова, как ему удалось закрепиться в основном составе. И кто ему помог чувствовать себя в команде относительно спокойно. Но все равно два года он не мог раскрыться. А вот у талантливого Александра Чербаева, вспомните такого, не получилось. Дашь слабину, тебя морально сломают и уже не поднимешься. Даже таких людей, как Макарова с Ларионовым мурыжили.

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