На Наместникова претендуют «Торонто», «Виннипег», «Колорадо» и «Коламбус»

«Оттава» рассматривает варианты обмена нападающего Владислава Наместникова, сообщает The Score. Игроком интересуются как минимум четыре клуба: «Торонто», «Виннипег», «Колорадо» и «Коламбус».

Наместников остался в запасе в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:5).

В нынешнем сезоне он набрал 25 (13+12) очков в 56 играх.

Контракт 27-летнего хоккеиста с зарплатой 4 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона. 1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.