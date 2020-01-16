На Матче звезд НХЛ-2020 появятся два новых конкурса

На Матче звезд НХЛ-2020 в Сент-Луисе будут представлены два новых конкурса в мастер-шоу — бросающие звезды и женский матч 3х3, сообщает официальный сайт лиги. Победитель каждого из шести конкурсов получит по 30 тысяч долларов.

Бросающие звезды

В соревновании примут участие 10 игроков — восемь мужчин, одна женщина из канадской команды и одна из американской. Имена хоккеисток определятся по итогам голосования в социальных сетях. Игроки будут располагаться на приподнятых платформах за воротами, примерно в девяти метрах над поверхностью льда. Оттуда они будут наносить броски по разным целям на льду. У каждой цели будет разная стоимость. Каждый игрок нанесет по семь бросков и будет зарабатывать очки за пораженные цели.

Начислять очки будут официальные лица. В случае равенства игроки нанесут по три дополнительных попытки. Если равенство сохранится после этого, участники будут наносить по одной попытке до определения победителя.

Женский матч 3х3

В матче примут участие американская и канадская женские команды, составленные из девяти полевых игроков и одного вратаря. Встреча будет состоять из двух периодов по 10 минут, причем время не будет останавливаться на время пауз. В перерыве команды поменяются сторонами площадки. Все нарушения будут становиться штрафными бросками, которые будут исполнять игроки, на которых нарушили правила. Составы команд будут объявлены в среду.