«На льду нет друзей». Орлов — о драке Овечкина и Свечникова
14:16
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал, что он думает о драке Александра Овечкина и Андрея Свечникова в прошлом сезоне.
— Что вы подумали, когда Свечников побежал драться с Овечкиным?
— Ну, подрались и подрались. На льду нет друзей. Канадцы постоянно дерутся друг с другом.
— Последняя русская драка была в 1994-м: Коваленко и Уланов.
— Но это плей-офф. Они спросили друг друга — захотели и подрались. Кто-то проиграл, кто-то выиграл.
— Вам эта драка это не показалась странной?
— Нет. У них же были какие-то стычки до этого. (Михаил Зислис)
Полностью интервью Дмитрия Орлова — здесь.