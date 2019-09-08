НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«На льду нет друзей». Орлов — о драке Овечкина и Свечникова

14:16
Теги:

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал, что он думает о драке Александра Овечкина и Андрея Свечникова в прошлом сезоне.

— Что вы подумали, когда Свечников побежал драться с Овечкиным?

— Ну, подрались и подрались. На льду нет друзей. Канадцы постоянно дерутся друг с другом.

— Последняя русская драка была в 1994-м: Коваленко и Уланов.

— Но это плей-офф. Они спросили друг друга — захотели и подрались. Кто-то проиграл, кто-то выиграл.

— Вам эта драка это не показалась странной?

— Нет. У них же были какие-то стычки до этого. (Михаил Зислис)

Полностью интервью Дмитрия Орлова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/zaschitnik-vashingtona-i-sbornoy-rossii-rasskazal-o-diskvalifikacii-evgeniya-kuznecova-vylete-kepitalz-iz-pley-off-olimpiade-i-kubke-mira-i-prokommentiroval-itervyu-artemiya-panarina-1583242/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир