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На форме клубов НХЛ с сезона-2022/23 появится реклама титульных спонсоров

19:20
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Владельцы клубов НХЛ согласились на важное нововведение: на форме команд появятся логотипы титульных спонсоров. Это правило вступит в силу с сезона-2022/23, сообщает Sportico.

Пока на форму можно будет наносить только маленькие логотипы в ограниченном количестве. По размеру рекламные объявления должны соответствовать прямоугольнику 3 на 3,5 дюйма (7,62 на 8,89 см).

Аналогичный эксперимент уже несколько лет назад успешно провели в НБА.

Ранее НХЛ разрешила клубам лиги размещать логотипы спонсоров на шлемах игроков.

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Иван Шитик все материалы автора

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