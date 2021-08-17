На форме клубов НХЛ с сезона-2022/23 появится реклама титульных спонсоров
19:20
Владельцы клубов НХЛ согласились на важное нововведение: на форме команд появятся логотипы титульных спонсоров. Это правило вступит в силу с сезона-2022/23, сообщает Sportico.
Пока на форму можно будет наносить только маленькие логотипы в ограниченном количестве. По размеру рекламные объявления должны соответствовать прямоугольнику 3 на 3,5 дюйма (7,62 на 8,89 см).
Аналогичный эксперимент уже несколько лет назад успешно провели в НБА.
Ранее НХЛ разрешила клубам лиги размещать логотипы спонсоров на шлемах игроков.
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