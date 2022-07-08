23 россиянина были выбраны на драфте НХЛ

В седьмом раунде драфта НХЛ «Нью-Джерси» под 198-м номером выбрал Артема Барабоша, «Каролина» под 205-м выбрала Александра Пелевина, а «Ванкувер» под 208-м — Кирилла Кудрявцева.

Таким образом, на драфте НХЛ 2022 года выбрали 23 российских игроков, сообщается на официальном сайте лиги.

Отметим, что сайт НХЛ включил в число россиян еще двух хоккеистов: Александра Суздалева и Данила Жилкина, которые уже играли за юношеские сборные Швеции и Канады соответственно.