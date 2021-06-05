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На драфте лиги ОХЛ впервые выбрали девочку хоккеистку

22:23

В хоккейной лиге Онтарио завершился драфт, который войдет в историю, как первый, на котором была выбрана девочка-хоккеист.

Клуб «Сарния Стинг» забрал Тэйю Карри, играющую на позиции вратаря, под общим 267-м номером. Ее рост — 170 сантиметров.

Хоккейные скауты отмечают атлетизм 16-летней хоккеистки, которая считается одним из лучших голкипером детской лиги Alliance Hockey.

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