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"На что способно человеческое тело!" Мать четырех детей Николь Ковальчук и ее откровенные фото

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Супруга российского нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука​ Николь опубликовала в своем Инстаграме новое откровенное фото.

– Удивительно, на что способно человеческое тело! Все эти фотографии сделаны после рождения четверых замечательных детишек. Хочу сказать всем прекрасным женщинам, что после родов вы можете слепить своё тело ещё лучше, чем было до! И самый лучший способ - это действие. Любите себя и своё тело на каждом этапе пути к здоровой жизни! И результат не заставить себя долго ждать, – написала Николь под постом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удивительно, на что способно человеческое тело! Все эти фотографии сделаны после рождения четверых замечательных детишек👭👬 Хочу сказать всем прекрасным женщинам, что после родов вы можете слепить своё тело ещё лучше, чем было до! И самый лучший способ- это действие. Любите себя и своё тело на каждом этапе пути к здоровой жизни! И результат не заставить себя долго ждать♥️

Публикация от Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial) 16 Мар 2019 в 11:37 PDT

 

 

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