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Сегодня, 20:33

На арене «Вашингтона» установили трон в честь Овечкина из 802 шайб

Мария Гусева
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«Вашингтон» установил на своей домашней арене трон в честь форварда Александра Овечкина, составленный из 802 шайб.

Трон установлен на фоне эмблемы «Кэпиталз» — белоголового орлана. Крылья птицы по контуру также выложены шайбами, на них изображен силуэт Овечкина и размещен слоган «The Gr8 Chase» — «Великая погоня».

Сообщается, что к трону будут добавлять новые шайбы по мере того, как Овечкин будет забивать голы. Объект будет представлен болельщикам перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус», который пройдет 22 марта.

В декабре Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету 37-летнего россиянина 819 шайб. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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