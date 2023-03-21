На арене «Вашингтона» установили трон в честь Овечкина из 802 шайб
«Вашингтон» установил на своей домашней арене трон в честь форварда Александра Овечкина, составленный из 802 шайб.
Трон установлен на фоне эмблемы «Кэпиталз» — белоголового орлана. Крылья птицы по контуру также выложены шайбами, на них изображен силуэт Овечкина и размещен слоган «The Gr8 Chase» — «Великая погоня».
Сообщается, что к трону будут добавлять новые шайбы по мере того, как Овечкин будет забивать голы. Объект будет представлен болельщикам перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус», который пройдет 22 марта.
В декабре Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету 37-летнего россиянина 819 шайб. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894).
|21.03
|02:00
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Детройт – Флорида
|2 : 5
|21.03
|02:00
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Питтсбург – Оттава
|1 : 2
|21.03
|04:00
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Колорадо – Чикаго
|5 : 0
|21.03
|04:30
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Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|21.03
|05:30
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Лос-Анджелес – Калгари
|8 : 2