Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:14

На арене «Тампы» провели церемонию в честь 300-й победы Василевского в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На домашней арене «Тампы» состоялась церемония чествования российского голкипера Андрея Василевского, достигшего отметки в 300 побед в НХЛ.

Торжественное мероприятие прошло перед домашним матчем «Тампы» против «Нью-Джерси» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ. На льду появилась семья 30-летнего россиянина. Голкипера поздравили одноклубники Никита Кучеров и Райан Макдона.

Василевский одержал свою 300-ю победу в НХЛ в матче против «Виннипега» (4:1), который прошел 15 ноября.

«Это огромная честь. Для меня большая честь участвовать в такой замечательной церемонии. Я считаю, что ребята хорошо сыграли. Конечно, команда сделала мне пару подарков перед игрой, но самым важным подарком было то, что они отлично сыграли... сегодня слишком много подарков», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Ларионова возмутила победная шайба «Локомотива» после отскока шайбы от судьи
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» прошла в финал
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Популярное видео
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лос-Анджелес» — «Детройт»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 21 12 9 26
2 Каролина 16 12 4 24
3 Вашингтон 16 11 5 23
4 Рейнджерс 15 10 5 21
5 Филадельфия 18 8 10 18
6 Айлендерс 18 7 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 19 8 11 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 17 7 10 15
8 Монреаль 18 6 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 16 11 5 22
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 18 8 10 17
7 Чикаго 18 6 12 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 11 6 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 16 9 7 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 18 9 9 20
6 Сиэтл 18 9 9 19
7 Анахайм 16 6 10 14
8 Сан-Хосе 19 5 14 14
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 00:00
Сиэтл – Айлендерс
3 : 2
17.11 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 0
17.11 03:00
Торонто – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
17.11 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
17.11 03:00
Каролина – Оттава
 4 : 0
17.11 03:00
Филадельфия – Баффало
 5 : 2
17.11 03:00
Флорида – Виннипег
 5 : 0
17.11 03:00
Монреаль – Коламбус
 5 : 1
17.11 04:00
Миннесота – Даллас
 1 : 2
17.11 04:00
Лос-Анджелес – Детройт
 4 : 1
17.11 06:00
Ванкувер – Чикаго
 4 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости