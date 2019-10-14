На арене «Лос-Анджелеса» закрыли баннер, посвященный Тэйлор Свифт. Фанаты связывали с ним неудачи клуба

Сотрудники «Стэйплз Центр» во время домашних матчей «Лос-Анджелеса» закрывают баннер, посвященный певице Тэйлор Свифт, сообщает Sports Illustrated.

Баннер был вывешен в 2015 году в честь самых успешных продаж билетов на концерт Тэйлор Свифт. После его появления «Кингз» не могут пройти в плей-офф дальше первого раунда, хотя до этого выиграли два Кубка Стэнли за три года. Некоторые фанаты считают, что баннер приносит «Лос-Анджелесу» неудачу.

Вице-президент клуба по маркетингу и коммуникациям Майкл Альтери рассказал, что «Кингз» не видели проблемы с этим баннером, но хотели показать, что прислушиваются к болельщикам.