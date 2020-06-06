«Мыслей и предложений у игроков много». В НХЛ поддерживают реакцию игрок на происходящее в США

Старший исполнительный вице-президент НХЛ по социальным, юридическим вопросам, а также продвижению проектов Ким Дэвис рассказал, как лига будет стараться поддерживать акции направленные на борьбу с расизмом.

— Было сказано много замечательных слов, написано много эмоциональных сообщений, размещена масса видео. Все это хорошо. Люди чувствуют себя лучше, — цитирует Дэвис официальный сайт НХЛ. — Но меня интересует, что будет дальше, и именно этому я уделяю основное внимание. Хорошо, когда вы произносите слова «Жизнь черных имеет значение» или вспоминаете Джорджа Флойда. Но пройдет две недели, два месяца, два года и что вы скажете, когда спросите себя, что вы сделали для того, чтобы мы изменились? Что мы делаем и говорим для этого? Как проявит себя наш вид спорта в этом плане? Вот что важно, с моей точки зрения.

Хоккеисты заявляли о своей позиции по собственной инициативе, у них есть много соображений, как создать более тесные взаимоотношения между игроками, — сказала Дэвис. — Больше всего меня вдохновляют звонки от ребят... Знаете, далеко не каждый будет что-то размещать в соцсетях. Не каждый захочет использовать соцсети для выражения своей точки зрения в нынешней ситуации. А мыслей и предложений у игроков много.