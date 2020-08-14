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«Мы забили первый гол и почувствовали себя комфортно». Тренер «Тампы» — о поражении «Коламбусу»

07:09
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Коламбуса» (1:3).

— Мы прекрасно начали матч и делали все, что хотели, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. — Игра шла под нашу диктовку. Но мы забили первый гол и, надо признаться, почувствовали себя комфортно. А когда это происходит, может случиться то, что случилось сегодня. Мы пропустили первый гол, допустили необязательное удаление и пропустили в нем. Когда мы упустили лидерство, то потеряли свою игру.

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