Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Коламбуса» (1:3).

— Мы прекрасно начали матч и делали все, что хотели, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. — Игра шла под нашу диктовку. Но мы забили первый гол и, надо признаться, почувствовали себя комфортно. А когда это происходит, может случиться то, что случилось сегодня. Мы пропустили первый гол, допустили необязательное удаление и пропустили в нем. Когда мы упустили лидерство, то потеряли свою игру.