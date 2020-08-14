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«Мы все в раздевалке знаем, что Йоонас один из лучших вратарей в НХЛ». Дюбуа — об игре Корписало

07:55
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Форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа поделился мнением об игре вратаря команды Йоонас Корписало в матче против «Тампы» (3:1).

— Мы все в раздевалке знаем, что это один из лучших вратарей в лиге, — приводит слова Дюбуа официальный сайт НХЛ. — Когда мы допускаем небольшую ошибку, он ее подчищает. О чем еще можно просить вратаря? Его игра дает нам уверенность лишний раз попробовать сделать что-то рискованное. В этом плей-офф Йоонас выглядит потрясающе с первого матча.

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