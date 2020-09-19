Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс перед финалом Кубка Стэнли против «Тампы» высоко оценил игру российского вратаря Антона Худобина?. По его словам, все в команде знают, насколько россиянин хорош.

— Мы все хорошо знаем, на что способен Антон, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Боунесса. — Об этом вам скажут все ребята, которые играют перед ним. Худобин — настоящий боец, отличный одноклубник. В прошлом сезоне, может, он считался вторым вратарем. Но показывал очень сильную статистику, которой нет даже у первых голкиперов. Мы не удивлены, что Худобин играет так хорошо. Да, люди со стороны скажут, что это первый опыт в плей-офф у Добби, когда он выступает полноценно. Но он уже не ребенок, а матерый парень. Ничем он нас удивить не может. Мы и так знаем, что он хорош.