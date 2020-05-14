Двукратный олимпийский чемпион, а сейчас депутата Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» высказался о пандемии коронавируса.

— Самое страшное в этой истории — нет никакой ясности, что же будет завтра. И об этом никто не говорит. Это самое сложное для человека. Каждый должен понимать, какой у нас план, и как мы будем выходить из этого. Что будет с нашими рабочими местами и образованием? Неведение — это страшно. Можно провести аналогию с хоккеем: если плана на игру нет, даже креативность, которая всегда отличала нашу команду и нашу пятерку, не поможет. Без плана нет никаких перспектив для того, чтобы быть успешными и стабильными. А в данном случае мы говорим о жизни людей и планеты Земля. Это серьезные вещи. К сожалению, у нас нет общего понимания проблематики, которое требует единения, а не разъединения.

Так получилось, что коронавирус нас разогнал по домам, и теперь что-то должно нас собрать вместе на этой планете. Скорее всего, это будет экология — то, чем я занимаюсь уже на международном уровне. Нам нужно объединиться вокруг спасения планеты, которую мы, по данным Всемирного фонда дикой природы, за последние 50 лет угробили наполовину. Мы не просто пилим сук, на котором сидим — можно сказать, что мы уже поднесли к виску пистолет. Может быть, пережив страх пандемии и страх умереть, мы начнем думать о будущем. Природа нас сегодня предупреждает, что может случиться катастрофа хуже той, что мы переживаем в данный момент. (Алена Гребенькова)

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